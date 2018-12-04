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Анфиса Чехова считает нормальным приручение диких животных

Анфиса Чехова считает вполне нормальным приручение диких животных, таких как львы, для жизни в домашних условиях. Зоозащитников телеведущая назвала агрессорами с псевдоблагородными мотивами.
Анфиса Чехова считает нормальным приручение диких животных

На своей странице в Instagram Чехова опубликовала фото в вечернем платье, на юбку которого прилёг маленький львёнок. Предвидя реакцию хейтеров на использование хищника для снимка, знаменитость заявила, что не видит в этом ничего ужасного. Те животные, которые считаются в современном обществе полностью одомашненными, в доисторические времена также паслись на воле, однако это не помешало человеку их приручить. Такая простая логика заставляет Чехову усомниться в искренности зоозащитников, которые набрасываются на всякого человека с экзотической зверушкой на руках.

"Им не важно, что львёнок этот уже в 20-м поколении содержится в неволе. Что его не используют в пищу, как коров, и для перевозки огромных тяжестей, как ослов!" - пишет актриса.

Напомнила Чехова и о дельфинариях, где их обитатели чувствуют себя превосходно в компании дрессировщиков и посетителей, к которым сильно привязаны. Дельфинов также используют для терапии, к примеру, при ДЦП. Хейтерам ведущая посоветовала свою любовь к животным выразить в виде пожертвований для приюта брошенных питомцев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:16

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