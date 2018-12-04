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Брэдд Питт пытается "купить" любовь детей дорогими подарками

Актер балует своих наследников дорогими подарками, пытаясь "купить" их любовь и расположение. Вероятно, Брэдд Питт решил, что детей можно вернуть с помощью денег.
Брэдд Питт пытается "купить" любовь детей дорогими подарками

Звезда Голливуда очень изменился после развода с Анджелиной Джоли. Брэдд Питт изменил своим консервативным взглядам на воспитание детей и теперь просто засыпает отпрысков гаджетами последних моделей и другими игрушками.

По данным источника из близкого круга друзей актеров, актер дарит наследникам все, что они пожелают. При этом Питт понимает, что это не в его правилах. Но дети принимают его подарки, даже те, кто изначально с ним не ладили. Мэддокс и Пэкс теперь желают больше видеться с отцом.

Интересно, что бывший супруг Джоли кроме дорогих девайсов балует наследников различными развлечениями. Актер разместил возле дома скейт-парк, а на лето планирует построить скалодром и аквапарк. Таким образом Брэдд Питт пытается убедить детей вернуться к нему.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:07

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