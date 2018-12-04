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Дмитрий Колдун во время работы не раз сталкивался с мошенниками

Дмитрий Колдун, как и большинство его коллег из шоу-бизнеса, в преддверии новогодних праздников получил множество заказов выступить на корпоративных мероприятиях. Нередко артисты попадают на мошенников, не выполняющих договоренности, и певец убедился в этом на собственном опыте.
Дмитрий Колдун во время работы не раз сталкивался с мошенниками

Колдун за одно корпоративное выступление, согласно слухам, получает порядка $10 000. Однако певец старается обходить эту тему стороной и никогда не озвучивал прессе сумму своего гонорара. Перед Новым годом у знаменитости уже запланировано несколько выступлений и заказы продолжают поступать.

Как признался Колдун, он не «гонится» за количеством, а принимая приглашения спеть на корпоративе, присматривается к организаторам мероприятия. Иногда артисту случалось сталкиваться с мошенниками, которые обещали «кругленькую» сумму, а в итоге не выполняли обязательств. С такими людьми Колдун предпочитает больше не связываться.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:00

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