Дмитрий Колдун во время работы не раз сталкивался с мошенниками

Колдун за одно корпоративное выступление, согласно слухам, получает порядка $10 000. Однако певец старается обходить эту тему стороной и никогда не озвучивал прессе сумму своего гонорара. Перед Новым годом у знаменитости уже запланировано несколько выступлений и заказы продолжают поступать.Как признался Колдун, он не «гонится» за количеством, а принимая приглашения спеть на корпоративе, присматривается к организаторам мероприятия. Иногда артисту случалось сталкиваться с мошенниками, которые обещали «кругленькую» сумму, а в итоге не выполняли обязательств. С такими людьми Колдун предпочитает больше не связываться.