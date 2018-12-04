АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Ученые показали удивительное изображение северного полюса Солнца

Американские астрономы показали на снимке северный полюс Солнца. Изображение они сделали, соединив множество фотографий в единое целое, ведь вести прямое наблюдение за северным полюсом звезды у ученых возможности пока не имеется.

Ученые показали удивительное изображение северного полюса Солнца


Температура в полярных областях Солнца слишком высока для стабильной работы космических аппаратов, поэтому все они в основном сосредоточены в широтных зонах. Однако иногда им удается снять фрагмент северного полюса. Из таких фрагментов и было собрано изображение.

По словам представителей Европейского космического агентства, даже смоделированный вид северного полюса Солнца представляет научный интерес. Специалисты по данному снимку могут изучать атмосферу звезды. Возможность прямого наблюдения за северным полюсом Солнца у астрофизиков может появиться в 2020 году после запуска космической программы Solar Orbiter.




 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Брэдд Питт пытается "купить" любовь детей
Дмитрий Колдун во время работы не раз сталкивался
Сын Риты Марсо во время свидания с папой не
Ученые показали удивительное изображение
Виктория Лопырева высказалась в поддержку
Учёные объяснили вызванную страхом на первом
Кристина Орбакайте появилась на вечеринке
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну
Звезда «Дома-2» Олег Майами переоделся в девушку
Два компонента кофе защитили нейроны от болезни
Алексей Воробьев посвятил бесплатную песню своему
Военный корреспондент опробовал снайперскую
«Дом-2»: Милена Безбородова своей ночной
Яна Рудковская посетила мероприятие в честь
В Иркутской области произошло ДТП с участием
Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках
В Microsoft откажутся от Edge и выпустят браузер
Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с
Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять
Минздрав: На Новый год можно не ограничивать себя
Полина Гренц заплатила 3 тысячи рублей за
Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд
Николай Басков примерил образ Антона Павловича
Уфолог обнаружил на поверхности Луны
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов после похудения
Эдди Мерфи стал в десятый раз отцом
В Мичигане обнаружили загадочное существо со
Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье
Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась
Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит
Просмотреть все новости