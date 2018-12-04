Ученые показали удивительное изображение северного полюса Солнца





Температура в полярных областях Солнца слишком высока для стабильной работы космических аппаратов, поэтому все они в основном сосредоточены в широтных зонах. Однако иногда им удается снять фрагмент северного полюса. Из таких фрагментов и было собрано изображение.По словам представителей Европейского космического агентства, даже смоделированный вид северного полюса Солнца представляет научный интерес. Специалисты по данному снимку могут изучать атмосферу звезды. Возможность прямого наблюдения за северным полюсом Солнца у астрофизиков может появиться в 2020 году после запуска космической программы Solar Orbiter.