Виктория Лопырева высказалась в поддержку российских футболистов

Российская телеведущая и обозреватель спортивных событий Виктория Лопырева обожает всё что связано с футболом. Когда-то она даже являлась супругой футболиста московской команды «Локомотив» Федора Смолова. Хоть их брак и продлился всего пару лет, но страсть к футболу известная медийная персона не утратила. В качестве посла чемпионата мира по футболу она путешествует по всему миру и активно продвигает российскую сборную.Также спортивная телеведущая не упустила возможность высказаться относительно результатов жеребьёвки Евро 2020. Лопырева полагает, что российская сборная попала в проходную группу. Также она заявила, что футбол очень непредсказуема игра и может подкинуть неожиданные сюрпризы. Спортивный обозреватель добавила, по её мнению, российской сборной лучше сыграть против Бельгии или Шотландии, нежели против Франции.