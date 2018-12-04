Виктория Лопырева высказалась в поддержку российских футболистов
По мнению Виктории Лопыревой, футбольная сборная России заслуживает участия на чемпионате Европы. Популярная фотомодель принимает активное участие в продвижении российского футбола и высказывается в поддержку футболистов.
Российская телеведущая и обозреватель спортивных событий Виктория Лопырева обожает всё что связано с футболом. Когда-то она даже являлась супругой футболиста московской команды «Локомотив» Федора Смолова. Хоть их брак и продлился всего пару лет, но страсть к футболу известная медийная персона не утратила. В качестве посла чемпионата мира по футболу она путешествует по всему миру и активно продвигает российскую сборную.
Также спортивная телеведущая не упустила возможность высказаться относительно результатов жеребьёвки Евро 2020. Лопырева полагает, что российская сборная попала в проходную группу. Также она заявила, что футбол очень непредсказуема игра и может подкинуть неожиданные сюрпризы. Спортивный обозреватель добавила, по её мнению, российской сборной лучше сыграть против Бельгии или Шотландии, нежели против Франции.
Российская телеведущая и обозреватель спортивных событий Виктория Лопырева обожает всё что связано с футболом. Когда-то она даже являлась супругой футболиста московской команды «Локомотив» Федора Смолова. Хоть их брак и продлился всего пару лет, но страсть к футболу известная медийная персона не утратила. В качестве посла чемпионата мира по футболу она путешествует по всему миру и активно продвигает российскую сборную.
Также спортивная телеведущая не упустила возможность высказаться относительно результатов жеребьёвки Евро 2020. Лопырева полагает, что российская сборная попала в проходную группу. Также она заявила, что футбол очень непредсказуема игра и может подкинуть неожиданные сюрпризы. Спортивный обозреватель добавила, по её мнению, российской сборной лучше сыграть против Бельгии или Шотландии, нежели против Франции.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:42