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Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры

Скотт Уоринг изучил материалы NASA и обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры. Информацией открытии уфолог поделился на своем официальном сайте.
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры

Эксперт сообщил, что ему удавалось находить чужеродные структуры на метеорах, Луне и других планетах. Недавно Скотт Уоринг увидел странные объекты на астероиде Бенну. Из всех черных структур он выделяет статую Сфинкса. По мнению уфолога, статуя находится в лежащем положении, а также имеет длинный хвост.

Скотт Уоринг опубликовал снимки и отнес к основным типам светоотражающие текстуры больших параметров, белые керамические среднего размера и одиночные серебристые небольшие аналоги.
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры
Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры

Исследователь также решил отнести к редким структурам стеклянные и золотые вариации, и одну, имеющую форму купола. Скотт Уоринг заявил, что пришельцы существуют, как существовали миллиарды лет до появления людей.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:16

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