Уфолог обнаружил на снимках астероида Бенну статую Сфинкса и светоотражающие структуры











Эксперт сообщил, что ему удавалось находить чужеродные структуры на метеорах, Луне и других планетах. Недавно Скотт Уоринг увидел странные объекты на астероиде Бенну. Из всех черных структур он выделяет статую Сфинкса. По мнению уфолога, статуя находится в лежащем положении, а также имеет длинный хвост.Скотт Уоринг опубликовал снимки и отнес к основным типам светоотражающие текстуры больших параметров, белые керамические среднего размера и одиночные серебристые небольшие аналоги.Исследователь также решил отнести к редким структурам стеклянные и золотые вариации, и одну, имеющую форму купола. Скотт Уоринг заявил, что пришельцы существуют, как существовали миллиарды лет до появления людей.