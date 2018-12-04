Кристина Орбакайте появилась на вечеринке издания Vogue в модном наряде
По случаю празднования двадцатилетия журнала Vogue в России организовано крупное мероприятие. На нём отметились многие звёзды российского шоу-бизнеса, исключением не стала и Кристина Орбакайте, поразив зрителей своим модным нарядом.
В качестве наряда на церемонии празднования двадцатилетия российского издания Vogue, дочь Примадонны выбрала белый брючный костюм, хотя буквально за несколько дней до этого была отмечена на церемонии «Песня года 2018» 1 декабря в нарядном платье. Поклонники творчества Кристины Орбакайте нарекли её «Белым лебедем».
Напомним, что на данном мероприятии также присутствовала Яна Рудковская. Она очаровала поклонников черным дизайнерским платьем с широким шлейфом. Подписчики отметили, что в этом образе музыкальный продюсер похожа на «Королеву ночи».
В качестве наряда на церемонии празднования двадцатилетия российского издания Vogue, дочь Примадонны выбрала белый брючный костюм, хотя буквально за несколько дней до этого была отмечена на церемонии «Песня года 2018» 1 декабря в нарядном платье. Поклонники творчества Кристины Орбакайте нарекли её «Белым лебедем».
Напомним, что на данном мероприятии также присутствовала Яна Рудковская. Она очаровала поклонников черным дизайнерским платьем с широким шлейфом. Подписчики отметили, что в этом образе музыкальный продюсер похожа на «Королеву ночи».
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:25