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Кристина Орбакайте появилась на вечеринке издания Vogue в модном наряде

По случаю празднования двадцатилетия журнала Vogue в России организовано крупное мероприятие. На нём отметились многие звёзды российского шоу-бизнеса, исключением не стала и Кристина Орбакайте, поразив зрителей своим модным нарядом.
Кристина Орбакайте появилась на вечеринке издания Vogue в модном наряде

В качестве наряда на церемонии празднования двадцатилетия российского издания Vogue, дочь Примадонны выбрала белый брючный костюм, хотя буквально за несколько дней до этого была отмечена на церемонии «Песня года 2018» 1 декабря в нарядном платье. Поклонники творчества Кристины Орбакайте нарекли её «Белым лебедем».

Напомним, что на данном мероприятии также присутствовала Яна Рудковская. Она очаровала поклонников черным дизайнерским платьем с широким шлейфом. Подписчики отметили, что в этом образе музыкальный продюсер похожа на «Королеву ночи».



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 13:25

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