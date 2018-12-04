«Дом-2»: Милена Безбородова своей ночной истерикой напугала Василису Дмитренко





Очередная попытка Милены и Алексея Безуса построить нормальные и адекватные отношения потерпела фиаско. Вот уже несколько недель влюбленные то и дело скандалят и выясняют отношения. А привыкшая добиваться своего нытьем и слезами, Безбородова продолжает вовсю истерить и угрожать возлюбленному.Судя по видеоролику, который несколько часов назад появился в социальных сетях, в этот раз блондинка превзошла саму себя. Дело в том, что на видео видно, как Милена, при минусовой температуре, без куртки и даже обуви принялась буквально преследовать Алексея по Поляне.В итоге выяснять отношения влюбленные решили под окнами VIP-дома, где проживает семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко, а также пара Алексея Купина и Майи Донцовой. И если вторые так и не решились выйти из апартаментов, чтобы успокоить Безбородову, то «брендам» пришлась не по душе истерика блондинки.Чтобы утихомирить Милену, Дмитрию пришлось в ночи выходить на улицу. Только вот слова Дмитренко о том, что девушка своими криками пугает маленькую Василису, ничуть не повлияли на Безбородову, ведь блондинка продолжила дебоширить.Выяснилось, что избраннице Алексея нужен был телефон, который Безус просто-таки отказывался ей отдавать, и именно поэтому Милена стала кричать на парня под окнами VIP-дома. В результате возмущенному Дмитренко так и не удалось заставить Безбородову и Лешу не только пойти в дом, чтобы там продолжить выяснять отношения, но и, как минимум, успокоиться.