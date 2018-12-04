Военный корреспондент опробовал снайперскую винтовку СВЧ на точность и кучность
Семен Пегов, являющийся военным корреспондентом, проверил новую снайперскую винтовку СВЧ, на то, какой она обладает пробиваемостью, кучностью, точностью. Оружие калибра 7,62 испытали не в рамках полевых условий, а непосредственно в стенах павильона концерна.
Журналист пробовал стрелять с СВЧ первый раз. При этом он легко смог поразить 3 мишени. Пегов затем разобрался в кучности стрельбы данной марки вооружения. Специалистом было сделано 5 выстрелов. В данном случае 4 пули легли очень близко. Одна пуля вошла в отверстие от прошлого выстрела. Всего 1 из 5 выстрелов ушел мимо мишени, потому что рука корреспондента получила отдачу оружия, вследствие чего ушла в сторону. В данном случае СВЧ смогла подтвердить допустимые параметры кучности выстрелов (3 см на 100 м).
Новостное издание «Слово и Дело» сообщило, что в конце обозреватель провёл сравнение пробивных способностей новой винтовки с версией СВД. Мишенью в данном случае взяли рулон минеральной ваты. По толщине он составил 50 см. В винтовку зарядили охотничьи специальные патроны экспансивного действия. Версия СВЧ пробила легко утеплитель. Данная винтовка, как и СВД, ровно смогла справиться с поставленной задачей.
Журналист пробовал стрелять с СВЧ первый раз. При этом он легко смог поразить 3 мишени. Пегов затем разобрался в кучности стрельбы данной марки вооружения. Специалистом было сделано 5 выстрелов. В данном случае 4 пули легли очень близко. Одна пуля вошла в отверстие от прошлого выстрела. Всего 1 из 5 выстрелов ушел мимо мишени, потому что рука корреспондента получила отдачу оружия, вследствие чего ушла в сторону. В данном случае СВЧ смогла подтвердить допустимые параметры кучности выстрелов (3 см на 100 м).
Новостное издание «Слово и Дело» сообщило, что в конце обозреватель провёл сравнение пробивных способностей новой винтовки с версией СВД. Мишенью в данном случае взяли рулон минеральной ваты. По толщине он составил 50 см. В винтовку зарядили охотничьи специальные патроны экспансивного действия. Версия СВЧ пробила легко утеплитель. Данная винтовка, как и СВД, ровно смогла справиться с поставленной задачей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:53