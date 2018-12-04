Алексей Воробьев посвятил бесплатную песню своему умершему псу
Известный исполнитель потерял любимого пса и посвятил близкому другу лирическую песню. Композиция носит название "Когда растает первый снег". Алексей Воробьев решил сделать её бесплатной для прослушивания.
Певец очень любил своего "ушастого друга" по кличке Элвис. Он написал в честь питомца песню, которая доступна для прослушивания всем пользователям. Алексей Воробьев поделился новостью с подписчиками микроблога в Instagram и загрузил песню "Когда растает первый снег".
"Когда слышу песню просто слезы наворачиваются", "Очень красивая песня для друга Элвиса", "Очень трогательная песня", "Берет за душу", - писали многочисленные поклонники Алексея Воробьева. Фанаты поддержали артиста, написав, что чувства потери четвероногого друга знакомы многим.
Певец очень любил своего "ушастого друга" по кличке Элвис. Он написал в честь питомца песню, которая доступна для прослушивания всем пользователям. Алексей Воробьев поделился новостью с подписчиками микроблога в Instagram и загрузил песню "Когда растает первый снег".
"Когда слышу песню просто слезы наворачиваются", "Очень красивая песня для друга Элвиса", "Очень трогательная песня", "Берет за душу", - писали многочисленные поклонники Алексея Воробьева. Фанаты поддержали артиста, написав, что чувства потери четвероногого друга знакомы многим.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00