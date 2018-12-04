Алексей Воробьев посвятил бесплатную песню своему умершему псу

Певец очень любил своего "ушастого друга" по кличке Элвис. Он написал в честь питомца песню, которая доступна для прослушивания всем пользователям. Алексей Воробьев поделился новостью с подписчиками микроблога в Instagram и загрузил песню "Когда растает первый снег"."Когда слышу песню просто слезы наворачиваются", "Очень красивая песня для друга Элвиса", "Очень трогательная песня", "Берет за душу", - писали многочисленные поклонники Алексея Воробьева. Фанаты поддержали артиста, написав, что чувства потери четвероногого друга знакомы многим.