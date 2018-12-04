Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках над Вашингтоном
Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках над городом Паско в штате Вашингтон. Свидетельница засняла явление из салона самолёта.
YouTube-канал MUFON, посвящённый паранормальным явлениям и активности НЛО, опубликовал видео со светящимся шаром, парящим над США. 29 ноября пассажирка авиарейса из Аляски над штатом Вашингтон заметила странное свечение в небе. Хотя женщина не захотела тревожить соседей по салону, она поспешила зафиксировать аномалию на свой смартфон.
В MUFON очевидица рассказала, что увидела НЛО незадолго до приземления самолёта. Горящий шар то парил над облаками, то скрывался в них. Уфологи, изучив видеозапись, пришли к выводу, что столкнулись с неким сгустком энергии.
В комментариях пользователи Сети стали говорить о принадлежности объекта к инопланетным технологиям. Назвали шар таинственной энергетической сущностью или эффектом от разрыва в пространстве. Скептики решили, что на камеру попала шаровая молния либо в иллюминаторе банально отразилась лампа или вспышка смартфона.
YouTube-канал MUFON, посвящённый паранормальным явлениям и активности НЛО, опубликовал видео со светящимся шаром, парящим над США. 29 ноября пассажирка авиарейса из Аляски над штатом Вашингтон заметила странное свечение в небе. Хотя женщина не захотела тревожить соседей по салону, она поспешила зафиксировать аномалию на свой смартфон.
В MUFON очевидица рассказала, что увидела НЛО незадолго до приземления самолёта. Горящий шар то парил над облаками, то скрывался в них. Уфологи, изучив видеозапись, пришли к выводу, что столкнулись с неким сгустком энергии.
В комментариях пользователи Сети стали говорить о принадлежности объекта к инопланетным технологиям. Назвали шар таинственной энергетической сущностью или эффектом от разрыва в пространстве. Скептики решили, что на камеру попала шаровая молния либо в иллюминаторе банально отразилась лампа или вспышка смартфона.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:34