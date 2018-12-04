Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках над Вашингтоном





YouTube-канал MUFON, посвящённый паранормальным явлениям и активности НЛО, опубликовал видео со светящимся шаром, парящим над США. 29 ноября пассажирка авиарейса из Аляски над штатом Вашингтон заметила странное свечение в небе. Хотя женщина не захотела тревожить соседей по салону, она поспешила зафиксировать аномалию на свой смартфон.В MUFON очевидица рассказала, что увидела НЛО незадолго до приземления самолёта. Горящий шар то парил над облаками, то скрывался в них. Уфологи, изучив видеозапись, пришли к выводу, что столкнулись с неким сгустком энергии.В комментариях пользователи Сети стали говорить о принадлежности объекта к инопланетным технологиям. Назвали шар таинственной энергетической сущностью или эффектом от разрыва в пространстве. Скептики решили, что на камеру попала шаровая молния либо в иллюминаторе банально отразилась лампа или вспышка смартфона.