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Яна Рудковская посетила мероприятие в честь двадцатилетия российского издания Vogue

Недавно состоялась церемония празднование двадцатилетия журнала Vogue в России. Не пропустила данное мероприятие и Яна Рудковская.
Яна Рудковская посетила мероприятие в честь двадцатилетия российского издания Vogue

Продюсер Димы Билана привлекла внимание общественности широким платьем черного цвета. Фанаты утверждают, что для 43-летней избранницы олимпийского чемпиона Евгения Плющенко типично не экономить на своих нарядах. Яна Рудковская часто посещает дизайнерские показы и держит руку на пульсе индустрии мод. Поклонники уже успели наречь Рудковскую титулом «Королевы Ночи» за её оригинальный наряд.

Напомним, что муж Яны Рудковской Евгений Плющенко на днях опубликовал в Instagram новое фото. На нём он запечатлён с их общим сыном Сашей. Олимпийский чемпион прокомментировал, что возлагает большие надежды на спортивное будущее сына.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:42

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