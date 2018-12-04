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Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять участие в реалити-шоу

Бывшему участнику телепроекта «Дом-2» Маю Абрикосову вновь предложили поучаствовать в телешоу.

Несколько часов назад Абрикосов опубликовал у себя на страничке в Instagram довольно неожиданный пост, в котором сообщил подписчикам, что его пригласили на новое реалити-шоу на одном из федеральных телеканалов.

Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять участие в реалити-шоу

Стоит вспомнить, что еще недавно Май во всеуслышание заявлял, что ни за какие деньги больше не согласиться участвовать в чем-то подобном, однако, выяснилось, что желание обзавестись недвижимостью в столице оказалось куда больше. По словам Абрикосова, ему предложили снова окунуться в грязь, но за очень хорошую компенсацию.

«Вываляться придется приличненько» - подчеркнул экс-участник «Дома-2».

Оказывается, что Май до сих пор не может решить, как ему лучше поступить и именно поэтому он решил спросить совета у своих поклонников.

Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять участие в реалити-шоу

«Как вы думаете, соглашаться? Тематику не рассказываю пока не подписал договор» - поинтересовался Абрикосов у подписчиков.

Однако мнения его фанатов разделились на 50/50. Некоторые принялись советовать Маю принять предложение телеканала, так как подобных приглашений может больше не поступить, а кое-то наоборот заявил, что репутация и принципы для Абрикосова должны быть на первом месте.

«Абрикосов, а где же твои принципы то подевались? Ты же так кричал о том, что ни за какие деньги больше не позволишь никому валять себя в грязи! Балабол! Отписываюсь» - написал один из бывших подписчиков экс-участника «Дома-2».

К слову, в Сети появились слухи о том, что Маю Абрикосову предложили стать на телеканале «НТВ» телеведущим одного из новых реалити-шоу, а не его участником.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:15

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