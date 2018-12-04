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В Microsoft откажутся от Edge и выпустят браузер на базе Chromium

Источник со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщил, что разработчики компании Microsoft откажутся от браузере Edge. На его смену придет программа, выпущенная на базе Chromium.

В Microsoft откажутся от Edge и выпустят браузер на базе Chromium


Эксперты отмечают, что именно на движке Chromium созданы большинство наиболее популярных браузеров для выхода в интернет Mozilla Firefox, Google Chrome и Opera, а Edge создан на базе EdgeHTML. В случае, если инсайдерская информация окажется правдивой, то на рынке появится еще один «клон» Chrome по своей внутренней структуре.

По словам источника, новый браузер заменит Edge в новой версии Windows 10. На данный момент неизвестно, станут ли разработчики менять название браузера или сохранят раскрученный бренд. На данный момент разработка проходит под кодовым названием Anaheim.

Когда именно выйдет новый браузер - на данный момент неизвестно. Вероятнее всего он появится в распоряжении пользователей уже в первом полугодии следующего года.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:27

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