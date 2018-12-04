Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд своего брата
Старший брат певицы открыл ресторан грузинской кухни. Диана Гурцкая поддержала новый бизнес своего продюсера и нарушила диету ради дегустации блюд.
По словам близкого друга певицы Марка Тишмана, недавно Диана Гурцкая посетили ресторан своего брата в центре Москвы и оценила блюда из меню. Артистка на один вечер позволила себе забыть о своих диетах и здоровом питании. Она с удовольствием пробовала поданные на стол сырные и мясные блюда, которыми славится грузинская кухня. Также артистка не забыла снять «пробу» с вина. Тишман добавил, что все посетители остались более чем довольны, а грузинскую кухню он считает наследием мировой культуры.
Вечер грузинских блюд стал редким исключением из правил строгой диеты звезды, обычно она не употребляет пищу после 18:00. Готовит обычно помощница по наставлениям певицы. Диана Гурцкая обожает делать на зиму заготовки по доставшимся ей от матери рецептам. Хоть сама артистка и придерживается строгой диеты, стараясь не употреблять ничего лишнего, однако её холодильник всегда под завязку забит продуктами. Для неё принципиально важно, чтобы в доме было чем накормить гостей. Отныне она может приглашать гостей не только к себе домой, а также в семейный ресторан грузинской кухни.
По словам близкого друга певицы Марка Тишмана, недавно Диана Гурцкая посетили ресторан своего брата в центре Москвы и оценила блюда из меню. Артистка на один вечер позволила себе забыть о своих диетах и здоровом питании. Она с удовольствием пробовала поданные на стол сырные и мясные блюда, которыми славится грузинская кухня. Также артистка не забыла снять «пробу» с вина. Тишман добавил, что все посетители остались более чем довольны, а грузинскую кухню он считает наследием мировой культуры.
Вечер грузинских блюд стал редким исключением из правил строгой диеты звезды, обычно она не употребляет пищу после 18:00. Готовит обычно помощница по наставлениям певицы. Диана Гурцкая обожает делать на зиму заготовки по доставшимся ей от матери рецептам. Хоть сама артистка и придерживается строгой диеты, стараясь не употреблять ничего лишнего, однако её холодильник всегда под завязку забит продуктами. Для неё принципиально важно, чтобы в доме было чем накормить гостей. Отныне она может приглашать гостей не только к себе домой, а также в семейный ресторан грузинской кухни.
ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:03