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Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд своего брата

Старший брат певицы открыл ресторан грузинской кухни. Диана Гурцкая поддержала новый бизнес своего продюсера и нарушила диету ради дегустации блюд.
Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд своего брата

По словам близкого друга певицы Марка Тишмана, недавно Диана Гурцкая посетили ресторан своего брата в центре Москвы и оценила блюда из меню. Артистка на один вечер позволила себе забыть о своих диетах и здоровом питании. Она с удовольствием пробовала поданные на стол сырные и мясные блюда, которыми славится грузинская кухня. Также артистка не забыла снять «пробу» с вина. Тишман добавил, что все посетители остались более чем довольны, а грузинскую кухню он считает наследием мировой культуры.
Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд своего брата

Вечер грузинских блюд стал редким исключением из правил строгой диеты звезды, обычно она не употребляет пищу после 18:00. Готовит обычно помощница по наставлениям певицы. Диана Гурцкая обожает делать на зиму заготовки по доставшимся ей от матери рецептам. Хоть сама артистка и придерживается строгой диеты, стараясь не употреблять ничего лишнего, однако её холодильник всегда под завязку забит продуктами. Для неё принципиально важно, чтобы в доме было чем накормить гостей. Отныне она может приглашать гостей не только к себе домой, а также в семейный ресторан грузинской кухни.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 12:03

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