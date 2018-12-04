Полина Гренц заплатила 3 тысячи рублей за 30-минутную поездку на такси
Актриса Полина Гренц пожаловалась, что заплатила в своём городе 3 тысячи рублей за 30-минутную поездку на такси. Водитель не отключал счётчик, даже когда звезда "Физрука" покинула машину.
В своём Instagram Полина Гренц поделилась инцидентом, который случился с ней после поездки на такси от популярного в России сервиса. За полчаса в автомобиле с карты артистки сняли целых 3 тысячи рублей по вине водителя. Хотя заплатить клиентка должна была всего чуть больше 700 рублей, счётчик не переставал работать, о чём Гренц оперативно сообщила службе поддержки.
40 минут подряд звезда звонила в различные инстанции, где операторы ей даже не отвечали. Уже когда знаменитость разразилась гневным комментарием в Facebook, SMM отдел связался с ней и вернул деньги. Однако извинения сервиса не уменьшили негативных впечатлений Гренц, и уже в её Instagram появилась длинная жалоба на компанию.
Больше всего беспокоит блогершу то, что люди постоянно сталкиваются с недобросовестностью такси. Водители присваивают себе деньги с карты, забытые личные вещи, грубят и даже угрожают. Похожая ситуация произошла с коллегой Гренц по актёрскому цеху Владимиром Яглычем, который поспорил с таксистом из-за автоматически высчитанной стоимости поездки.
В своём Instagram Полина Гренц поделилась инцидентом, который случился с ней после поездки на такси от популярного в России сервиса. За полчаса в автомобиле с карты артистки сняли целых 3 тысячи рублей по вине водителя. Хотя заплатить клиентка должна была всего чуть больше 700 рублей, счётчик не переставал работать, о чём Гренц оперативно сообщила службе поддержки.
40 минут подряд звезда звонила в различные инстанции, где операторы ей даже не отвечали. Уже когда знаменитость разразилась гневным комментарием в Facebook, SMM отдел связался с ней и вернул деньги. Однако извинения сервиса не уменьшили негативных впечатлений Гренц, и уже в её Instagram появилась длинная жалоба на компанию.
Больше всего беспокоит блогершу то, что люди постоянно сталкиваются с недобросовестностью такси. Водители присваивают себе деньги с карты, забытые личные вещи, грубят и даже угрожают. Похожая ситуация произошла с коллегой Гренц по актёрскому цеху Владимиром Яглычем, который поспорил с таксистом из-за автоматически высчитанной стоимости поездки.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:07