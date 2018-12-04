Николай Басков примерил образ Антона Павловича Чехова
Николай Басков решил примерить образ Антона Павловича Чехова, являющегося известным русским писателем. Певец в Instagram выложил снимок в гриме.
По словам поклонников, определенное сходство между российским артистом и писателем имеется. Фолловеры отмечают, что Чехов имел более худую фактуру, отличался более болезненным видом. Между тем у Баскова в образе писателя, явно проявляются щёки на лице. Большинство поклонниц артиста конечно в восторге от этого образа. Они желают Баксову интересных съёмок, отмечая его талант и гениальность. У артиста в текущем году было уже масса различных перевоплощений. Он был вначале супругом Виктории Лопыревой. В клипе "Ибица" Баксов сыграл безумного напарника Филиппа Киркорова, изображая купание в фекалиях. Затем певец с Киркоровым пародировал Канье Уэста. Артист успел также отличиться выпуском альбома духовной музыки, под названием "Верую".
«Dni24» ранее сообщали, что Анна Седокова заявила, что не встречается с солистом российской группы MBAND Анатолием Цоем. По словам певицы, она жалеет, что не состоит в отношениях с Цоем.
По словам поклонников, определенное сходство между российским артистом и писателем имеется. Фолловеры отмечают, что Чехов имел более худую фактуру, отличался более болезненным видом. Между тем у Баскова в образе писателя, явно проявляются щёки на лице. Большинство поклонниц артиста конечно в восторге от этого образа. Они желают Баксову интересных съёмок, отмечая его талант и гениальность. У артиста в текущем году было уже масса различных перевоплощений. Он был вначале супругом Виктории Лопыревой. В клипе "Ибица" Баксов сыграл безумного напарника Филиппа Киркорова, изображая купание в фекалиях. Затем певец с Киркоровым пародировал Канье Уэста. Артист успел также отличиться выпуском альбома духовной музыки, под названием "Верую".
«Dni24» ранее сообщали, что Анна Седокова заявила, что не встречается с солистом российской группы MBAND Анатолием Цоем. По словам певицы, она жалеет, что не состоит в отношениях с Цоем.