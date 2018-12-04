Минздрав: На Новый год можно не ограничивать себя в еде





Виктор Тутельян рекомендует в Новый год есть все, что душа пожелает. По мнению эксперта, здоровым людям можно позволить во время праздничного застолья есть всё нарядное, вкусное, приятное. Новогодний стол должен запомнится навсегда или хотя бы на год, уточняет диетолог.Специалист не забыл напомнить россиянам, что на Новый год лучше ограничить употребление спиртного.Ранее диетологи также давали рекомендации российским гражданам. Они упомянули "выход" из праздничного режима. Так, тем кто переусердствовал в потреблении оливье, эксперты советовали переход на правильное питание. При этом не нужно резко менять рацион.