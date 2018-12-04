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Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье

«Брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в очередной раз попалось на вранье.

За несколько лет пребывания на реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель и Дмитренко, эта парочка заслуженно приобрела репутацию лжецов. А саму Ольгу не единожды подлавливали на вранье, предоставляя неопровержимые доказательства.

Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье

И вот на днях выяснилось, что звездное семейство обманывает не только «по крупному», но и даже в мелочах. Чего стоят рассказы Ольги и Дмитрия о том, что они намерены купить квартиру в Москве в ипотеку или воспоминания длинноволосой красавицы о богатых ухажерах, окружающие ее до прихода на телестройку.

Впрочем, сейчас вранье Рапунцель и Дмитренко зачастую связано с их наследницей Василисой. Так, интернет-пользователей очень заинтересовали посты, которые супруги опубликовали на своих страничках в Instagram с разницей в несколько часов.

В то время, как Дмитрий принялся вовсю рассказывать поклонникам об успехах своей дочери, подчеркнув, что Василиса наконец-таки начала разговаривать, Ольга указала на то, с каким нетерпением она ждет первых слов малышки.

Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье

«У нас уже прорезались 2 зубика, мы ждем, когда ты скажешь нам первое слово Мама и Папа» - написала Рапунцельв личном микроблоге.

В свою очередь Дмитренко заявляет, что Василиса не только научилась сама садиться и «вставать на коленки в попытке встать», но и говорит «Папапапа, Мамамама, Дадададай».

Нужно сказать, что фолловеров очень удивили посты Ольги и Дмитрия, ведь супруги буквально опровергают заявления своей второй половинки.

«Хотя бы договаривались, что ли!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29

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