Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье
«Брендовое» семейство Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко в очередной раз попалось на вранье.
За несколько лет пребывания на реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель и Дмитренко, эта парочка заслуженно приобрела репутацию лжецов. А саму Ольгу не единожды подлавливали на вранье, предоставляя неопровержимые доказательства.
И вот на днях выяснилось, что звездное семейство обманывает не только «по крупному», но и даже в мелочах. Чего стоят рассказы Ольги и Дмитрия о том, что они намерены купить квартиру в Москве в ипотеку или воспоминания длинноволосой красавицы о богатых ухажерах, окружающие ее до прихода на телестройку.
Впрочем, сейчас вранье Рапунцель и Дмитренко зачастую связано с их наследницей Василисой. Так, интернет-пользователей очень заинтересовали посты, которые супруги опубликовали на своих страничках в Instagram с разницей в несколько часов.
В то время, как Дмитрий принялся вовсю рассказывать поклонникам об успехах своей дочери, подчеркнув, что Василиса наконец-таки начала разговаривать, Ольга указала на то, с каким нетерпением она ждет первых слов малышки.
В свою очередь Дмитренко заявляет, что Василиса не только научилась сама садиться и «вставать на коленки в попытке встать», но и говорит «Папапапа, Мамамама, Дадададай».
Нужно сказать, что фолловеров очень удивили посты Ольги и Дмитрия, ведь супруги буквально опровергают заявления своей второй половинки.
За несколько лет пребывания на реалити-шоу «Дом-2» Рапунцель и Дмитренко, эта парочка заслуженно приобрела репутацию лжецов. А саму Ольгу не единожды подлавливали на вранье, предоставляя неопровержимые доказательства.
И вот на днях выяснилось, что звездное семейство обманывает не только «по крупному», но и даже в мелочах. Чего стоят рассказы Ольги и Дмитрия о том, что они намерены купить квартиру в Москве в ипотеку или воспоминания длинноволосой красавицы о богатых ухажерах, окружающие ее до прихода на телестройку.
Впрочем, сейчас вранье Рапунцель и Дмитренко зачастую связано с их наследницей Василисой. Так, интернет-пользователей очень заинтересовали посты, которые супруги опубликовали на своих страничках в Instagram с разницей в несколько часов.
В то время, как Дмитрий принялся вовсю рассказывать поклонникам об успехах своей дочери, подчеркнув, что Василиса наконец-таки начала разговаривать, Ольга указала на то, с каким нетерпением она ждет первых слов малышки.
«У нас уже прорезались 2 зубика, мы ждем, когда ты скажешь нам первое слово Мама и Папа» - написала Рапунцельв личном микроблоге.
В свою очередь Дмитренко заявляет, что Василиса не только научилась сама садиться и «вставать на коленки в попытке встать», но и говорит «Папапапа, Мамамама, Дадададай».
Нужно сказать, что фолловеров очень удивили посты Ольги и Дмитрия, ведь супруги буквально опровергают заявления своей второй половинки.
«Хотя бы договаривались, что ли!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:29