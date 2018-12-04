АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит «сундук чемпиона» новыми спортивными трофеями

Евгений Плющенко опубликовал в соцсети новое фото со своим ребёнком. Он надеется, что сын в будущем пополнит «сундук чемпиона» новыми спортивными трофеями.
Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит «сундук чемпиона» новыми спортивными трофеями

Олимпийский фигурист, двукратный обладатель золотой медали не упускает возможности похвалить своего сына и рассчитывает на его спортивные успехи в будущем. На своей странице в Instagram Евгений Плющенко опубликовал фото с маленьким Сашей, где они фотографируются дома на фоне открытого «сундука чемпиона». В нём чемпион хранит коньки, в которых он выступал, а также спортивные трофеи. Олимпийский фигурист поведал, что готовит с малых лет ребёнка продолжать отцовское дело и рассчитывает на появление новых наград в сундуке.

В свою очередь, поклонники похвалили настрой ребёнка и пожелали ему удачи на льду. Также они отметили, что Саше придётся очень сильно стараться, ведь его отец поставил очень высокую планку и является одним из лучших фигуристов на планете.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Спорт / Главные новости
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская посетила мероприятие в честь
В Иркутской области произошло ДТП с участием
Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках
В Microsoft откажутся от Edge и выпустят браузер
Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с
Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять
Минздрав: На Новый год можно не ограничивать себя
Полина Гренц заплатила 3 тысячи рублей за
Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд
Николай Басков примерил образ Антона Павловича
Уфолог обнаружил на поверхности Луны
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов после похудения
Эдди Мерфи стал в десятый раз отцом
В Мичигане обнаружили загадочное существо со
Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье
Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась
Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит
Пушков рассказал, к чему приведет заход кораблей
Анастасия Кочеткова родила второго ребёнка
Ирине Старшенбаум вручили "Золотого единорога" за
Ксения Собчак в Instagram призналась, что она
Названы самые желанные подарки россиян на Новый
Автобренд SsangYong презентовал внедорожник
Екатерине Волковой не предлагают интересных ролей
Нейрофизиологи усомнились в 8-часовой модели сна
Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно
Звезда Дома-2 Лилия Четрару выходит замуж и
Московский школьник получил серьёзные травмы
Ученые назвали главные технологические тенденции
Российские звезды рассказали, какую пенсию они
Просмотреть все новости