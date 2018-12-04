Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит «сундук чемпиона» новыми спортивными трофеями

Олимпийский фигурист, двукратный обладатель золотой медали не упускает возможности похвалить своего сына и рассчитывает на его спортивные успехи в будущем. На своей странице в Instagram Евгений Плющенко опубликовал фото с маленьким Сашей, где они фотографируются дома на фоне открытого «сундука чемпиона». В нём чемпион хранит коньки, в которых он выступал, а также спортивные трофеи. Олимпийский фигурист поведал, что готовит с малых лет ребёнка продолжать отцовское дело и рассчитывает на появление новых наград в сундуке.В свою очередь, поклонники похвалили настрой ребёнка и пожелали ему удачи на льду. Также они отметили, что Саше придётся очень сильно стараться, ведь его отец поставил очень высокую планку и является одним из лучших фигуристов на планете.