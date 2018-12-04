Ирине Старшенбаум вручили "Золотого единорога" за лучшую женскую роль

Начинающая актриса Старшенбаум сообщила поклонникам, что стала обладательницей почётной премии Golden Unicorn Awards или "Золотой единорог". Критики отметили российскую актрису за участие в биографическом фильме о Цое и андеграундной культуре рокеров 1980-х годов. Сыграла артистка супругу Майкла Науменко Наталью, убедив публику в своём таланте.При этом карьеру в кинематографе 26-летняя Старшенбаум начала лишь недавно, известная в большей степени своим романом с актёром Александром Петровым. Режиссёры давали звезде несколько главных и эпизодических ролей, однако "Золотой единорог" стал очередным поводом для знаменитости развиваться на новом для себя поприще.Отметили критики и Кирилла Серебренникова, который снял фильм "Лето". В своём Instagram Старшенбаум рассказала подписчикам, что стала "Лучшей актрисой" этого года, и поблагодарила организаторов Golden Unicorn Awards за награду и красоты Лондона. Успела знаменитость и прогуляться по ярким городским улицам, подобрав для этого не менее броские наряды.