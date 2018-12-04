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В Мичигане обнаружили загадочное существо со светящимися глазами

Загадочное существо со светящимися глазами удалось обнаружить группе охотников на йети в Мичигане. Энтузиасты успели сделать снимок увиденного на смартфон.
В Мичигане обнаружили загадочное существо со светящимися глазами

Молодые люди отправились в лес в конце прошлого месяца. Компания надеялась найти снежного человека. Один из членов группы Марко Ландау увидел в ночном лесу самку оленя и решил ее сфотографировать. Но снимок пересматривать не стал, а дальше продолжил путь вместе с друзьями.

Йети исследователи лично не встретили, однако когда Ландау вернулся домой и посмотрел фото, то крайне удивился. На кадре с оленихой за стволом дерева пряталось загадочное существо со светящимися глазами.

Марко тщательно изучил снимок и пришел к выводу, что криптид со сверкающими глазами - самый настоящий снежный человек.

Вероятно, гоминиду стало интересно, что происходит в его владениях и он решил проследить за людьми из-за дерева. Если это и правда был йети, то американцам повезло. Им, как охотникам на таких существ, должно быть известно, что снежный человек легко может разорвать человека на части.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:37

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