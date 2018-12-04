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Пушков рассказал, к чему приведет заход кораблей НАТО в Черное море

Член Совфеда Алексей Пушков рассказал, к чему приведет заход флотилии НАТО в Черное море, что призывает сделать американский политик Джон Баррассо. По мнению Пушкова, это может привести к обострению конфликта между сторонами.

Пушков рассказал, к чему приведет заход кораблей НАТО в Черное море


На своей странице в Twitter Пушков отметил, что Баррассо не совсем понимает расклад сил в Причерноморье. Он предложил коллеге из США заняться экологией, скажем, в родном штате Вайоминг, так как от этого будет больше пользы. Что касается посылки военного флота к России, то это является бессмысленным шагом для НАТО. Американские военнослужащие хотят заставить россиян не защищать свою территорию, однако это им не удастся. Это же касается и планов по запугиванию. В конечном итоге флоту придется возвращаться к родным берегам без славы.

Также на слова Баррассо отреагировал и депутат Госдумы Андрей Красов. Он отметил, что автором провокации является Украина и ее власти. Однако американцы решили показать свою силу России. По его мнению, мировая общественность должна оказать давление на Киев, чтобы такие ситуации не повторялись. Демонстрация оружия никогда не приводила к мирному разрешению ситуации. Своими действиями США вновь хочет показать себя в качестве мирового жандарма.

Сенатор от Республиканской партии Джон Баррассо призвал военный блок ответить на агрессию России в Азовском море по отношению к Украине. По его мнению, Путин представляет тот тип людей, которые понимают только силу, а слова и уговоры для него не имеют никакого значения. Для разрешения ситуации необходимо действовать и предпринимать более активные шаги. Актом демонстрации силы США, по предложению политика, должна стать отправка американской флотилии в воды Черного моря. Кроме того, Украине следует предоставить противокорабельное оружие и средства ПВО.

Отметим, что ранее от встречи с Путиным на саммите G-20 отказался Дональд Трамп. Американский президент заявил, что у него с российским коллегой хорошие отношения и они проведут встречу когда для этого настанет время.



 
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Политика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:14

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