Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась Пескову в любви

Премия «За лучшую мужскую роль» была вручена актеру Максиму Матвееву. Он сыграл в главной роли в постановке Театра Олега Табакова «Кинастон», критики высоко оценили его игру на сцене. Премию «За лучшую женскую роль» вручили Анне Чиповской, она сыграл в том же спектакле, что и Матвеев.Также были вручены премии театральным актерам, снявшимся в художественных фильмах. В мужской номинации победителем выступил Константин Хабенский, сыгравший в картине «Собибор», а в женской — Марьяна Спивак, она снялась в драме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Все премии вручались согласно зрительским симпатиям за исключением уникальной номинации «Легенды сцены», в которой победителей определяли эксперты. Здесь награды получили Юлия Борисова и Станислав Любшин.