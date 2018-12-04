АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фильмы, запомнившиеся только из-за откровенных сцен
EUR 75.39 USD 66.29
Курс валют на 04.12.2018

Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась Пескову в любви

В минувший понедельник в Театре имени Евгения Вахтангова Татьяне Навке была вручена премия «Звезда театрала» за участие в мюзикле на льду «Руслан и Людмила». Фигуристка победила в номинации «Лучший театрализованный проект», за вручением награды из зала наблюдал ее супруг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которому Навка призналась в любви прямо со сцены.

Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась Пескову в любви


Премия «За лучшую мужскую роль» была вручена актеру Максиму Матвееву. Он сыграл в главной роли в постановке Театра Олега Табакова «Кинастон», критики высоко оценили его игру на сцене. Премию «За лучшую женскую роль» вручили Анне Чиповской, она сыграл в том же спектакле, что и Матвеев.

Также были вручены премии театральным актерам, снявшимся в художественных фильмах. В мужской номинации победителем выступил Константин Хабенский, сыгравший в картине «Собибор», а в женской — Марьяна Спивак, она снялась в драме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Все премии вручались согласно зрительским симпатиям за исключением уникальной номинации «Легенды сцены», в которой победителей определяли эксперты. Здесь награды получили Юлия Борисова и Станислав Любшин.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Яна Рудковская посетила мероприятие в честь
В Иркутской области произошло ДТП с участием
Светящийся шарообразный НЛО появился в облаках
В Microsoft откажутся от Edge и выпустят браузер
Алиана Устиненко-Гобозова отказывается уходить с
Звезде «Дома-2» Маю Абрикосову предложили принять
Минздрав: На Новый год можно не ограничивать себя
Полина Гренц заплатила 3 тысячи рублей за
Диана Гурцкая нарушила диету ради дегустации блюд
Николай Басков примерил образ Антона Павловича
Уфолог обнаружил на поверхности Луны
Звезда «Дома-2» Александр Гобозов после похудения
Эдди Мерфи стал в десятый раз отцом
В Мичигане обнаружили загадочное существо со
Семейство Рапунцелей снова подловили на вранье
Получив премию «Звезда театрала» Навка призналась
Евгений Плющенко надеется, что его сын пополнит
Пушков рассказал, к чему приведет заход кораблей
Анастасия Кочеткова родила второго ребёнка
Ирине Старшенбаум вручили "Золотого единорога" за
Ксения Собчак в Instagram призналась, что она
Названы самые желанные подарки россиян на Новый
Автобренд SsangYong презентовал внедорожник
Екатерине Волковой не предлагают интересных ролей
Нейрофизиологи усомнились в 8-часовой модели сна
Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно
Звезда Дома-2 Лилия Четрару выходит замуж и
Московский школьник получил серьёзные травмы
Ученые назвали главные технологические тенденции
Российские звезды рассказали, какую пенсию они
Просмотреть все новости