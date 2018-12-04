Анастасия Кочеткова родила второго ребёнка

Известная участница проекта «Фабрика звёзд 4» 30-летняя российская певица Анастасия Кочеткова вышла первый раз замуж довольно рано. Случилось это в 2006 году, а юной артистке на тот момент было всего 17 лет. По началу с первым супругом Резо Гигинеишвили у них было всё гладко, следом за свадьбой родилась дочь Мария. Однако проведённое вместе время показало, что молодые люди абсолютно не сходятся характерами. Уже в 2009 году они разошлись.Анастасия Кочеткова освещает поклонникам свою жизнь в США, регулярно выкладывает в соцсети фото со своей дочерью. И вот буквально на днях певица опубликовала фото с младенцем, которого фанаты увидели впервые. Также на фото запечатлён мужчина, предположительно отец малыша. Ранее подписчикам было известно только об одном её ребёнке.Выпускница фабрики никак не стала комментировать данный снимок. Поклонники и сами догадались, что Кочеткова во второй раз стала мамой и принялись осыпать артистку поздравлениями и тёплыми пожеланиями.