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Анастасия Кочеткова родила второго ребёнка

Прошло более восьми лет как Анастасия Кочеткова развелась с мужем и вместе с дочкой переехала жить в США. Там она успела обзавестись новой семьей и недавно родила второго ребёнка.
Анастасия Кочеткова родила второго ребёнка

Известная участница проекта «Фабрика звёзд 4» 30-летняя российская певица Анастасия Кочеткова вышла первый раз замуж довольно рано. Случилось это в 2006 году, а юной артистке на тот момент было всего 17 лет. По началу с первым супругом Резо Гигинеишвили у них было всё гладко, следом за свадьбой родилась дочь Мария. Однако проведённое вместе время показало, что молодые люди абсолютно не сходятся характерами. Уже в 2009 году они разошлись.

Анастасия Кочеткова освещает поклонникам свою жизнь в США, регулярно выкладывает в соцсети фото со своей дочерью. И вот буквально на днях певица опубликовала фото с младенцем, которого фанаты увидели впервые. Также на фото запечатлён мужчина, предположительно отец малыша. Ранее подписчикам было известно только об одном её ребёнке.

Выпускница фабрики никак не стала комментировать данный снимок. Поклонники и сами догадались, что Кочеткова во второй раз стала мамой и принялись осыпать артистку поздравлениями и тёплыми пожеланиями.



 
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ШоуБиз
Добавил: Белозёров Евгений Сегодня, 11:07

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