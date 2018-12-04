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Автобренд SsangYong презентовал внедорожник Rexton DKR

Азиатский автобренд SsangYong презентовал внедорожник версии Rexton DKR. Данное транспортное средство в 2019 г. будет участвовать в рамках ралли-марафона «Дакар». Данное мероприятие будет проходить на территории Перу.

Автобренд SsangYong презентовал внедорожник Rexton DKR


Новое авто компании SsangYong получило название Rexton DKR. Транспортное средство разрабатывали в стенах одного из испанских автозаводов. Машина имеет вес в 1,9 т. Автомобиль оснащается восьмицилиндровым силовым агрегатом, который генерирует 450 «лошадок». Двигатель работает совместно с трехдисковым сцеплением, а также трансмиссией. За счёт своего силового агрегата, Rexton DKR может разгоняться до первой сотни за 4,4 сек. Новая версия внедорожника может развивать максимальную скорость до 195 км/час. Информация о стоимости транспортного средства пока умалчивается.

«Dni24» ранее сообщали, что итальянская компания Pininfarina собирается заняться выпуском электрического гиперкара версии Pininfarina PF0.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:47

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