Автобренд SsangYong презентовал внедорожник Rexton DKR
Азиатский автобренд SsangYong презентовал внедорожник версии Rexton DKR. Данное транспортное средство в 2019 г. будет участвовать в рамках ралли-марафона «Дакар». Данное мероприятие будет проходить на территории Перу.
Новое авто компании SsangYong получило название Rexton DKR. Транспортное средство разрабатывали в стенах одного из испанских автозаводов. Машина имеет вес в 1,9 т. Автомобиль оснащается восьмицилиндровым силовым агрегатом, который генерирует 450 «лошадок». Двигатель работает совместно с трехдисковым сцеплением, а также трансмиссией. За счёт своего силового агрегата, Rexton DKR может разгоняться до первой сотни за 4,4 сек. Новая версия внедорожника может развивать максимальную скорость до 195 км/час. Информация о стоимости транспортного средства пока умалчивается.
«Dni24» ранее сообщали, что итальянская компания Pininfarina собирается заняться выпуском электрического гиперкара версии Pininfarina PF0.
Новое авто компании SsangYong получило название Rexton DKR. Транспортное средство разрабатывали в стенах одного из испанских автозаводов. Машина имеет вес в 1,9 т. Автомобиль оснащается восьмицилиндровым силовым агрегатом, который генерирует 450 «лошадок». Двигатель работает совместно с трехдисковым сцеплением, а также трансмиссией. За счёт своего силового агрегата, Rexton DKR может разгоняться до первой сотни за 4,4 сек. Новая версия внедорожника может развивать максимальную скорость до 195 км/час. Информация о стоимости транспортного средства пока умалчивается.
«Dni24» ранее сообщали, что итальянская компания Pininfarina собирается заняться выпуском электрического гиперкара версии Pininfarina PF0.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:47