Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона
Бывшая ведущая телепроекта Дом-2, а ныне светская львица Ксения Собчак является примерной матерью.
Девушка просто души не чает в первенце Платоне и, проводя с малышом свободное время,получает удовольствие.
Правда, на днях Ксения в первый раз откровенно рассказала, что именно ей не нравится в материнстве.
Stories аккаунта Инстаграм девушки содержит интересную публикацию, где Собчак рассказывает, что терпеть не может собирать конструкторы.
Жена актера Максима Виторгана признается, что в этих мелких деталях конструктора она абсолютно беспомощна.
А вот сам мальчик, судя по видео, чувствует себя весьма уверенно. Платон быстро разобрался, из какой фурнитуры собрать новую игрушечную автомагистраль.
Подписчики светской львицы утешили Ксюшу и отметили, что многим папам-мамам трудно даются такие уже забытые детские забавы.
Девушка просто души не чает в первенце Платоне и, проводя с малышом свободное время,получает удовольствие.
Правда, на днях Ксения в первый раз откровенно рассказала, что именно ей не нравится в материнстве.
Stories аккаунта Инстаграм девушки содержит интересную публикацию, где Собчак рассказывает, что терпеть не может собирать конструкторы.
«Я поняла, что мне не нравится больше всего в материнстве — это собирать конструкторы!», - так и говорит неусидчивая мамочка.
Жена актера Максима Виторгана признается, что в этих мелких деталях конструктора она абсолютно беспомощна.
А вот сам мальчик, судя по видео, чувствует себя весьма уверенно. Платон быстро разобрался, из какой фурнитуры собрать новую игрушечную автомагистраль.
Подписчики светской львицы утешили Ксюшу и отметили, что многим папам-мамам трудно даются такие уже забытые детские забавы.