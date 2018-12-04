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Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона

Бывшая ведущая телепроекта Дом-2, а ныне светская львица Ксения Собчак является примерной матерью.

Девушка просто души не чает в первенце Платоне и, проводя с малышом свободное время,получает удовольствие.

Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона

Правда, на днях Ксения в первый раз откровенно рассказала, что именно ей не нравится в материнстве.

Stories аккаунта Инстаграм девушки содержит интересную публикацию, где Собчак рассказывает, что терпеть не может собирать конструкторы.

Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона

«Я поняла, что мне не нравится больше всего в материнстве — это собирать конструкторы!», - так и говорит неусидчивая мамочка.

Жена актера Максима Виторгана признается, что в этих мелких деталях конструктора она абсолютно беспомощна.

А вот сам мальчик, судя по видео, чувствует себя весьма уверенно. Платон быстро разобрался, из какой фурнитуры собрать новую игрушечную автомагистраль.

Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона

Подписчики светской львицы утешили Ксюшу и отметили, что многим папам-мамам трудно даются такие уже забытые детские забавы.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:57

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