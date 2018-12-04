Ксения Собчак в Instagram призналась, что она "тупая для конструкторов" сына Платона

«Я поняла, что мне не нравится больше всего в материнстве — это собирать конструкторы!», - так и говорит неусидчивая мамочка.





Девушка просто души не чает в первенце Платоне и, проводя с малышом свободное время,получает удовольствие.Правда, на днях Ксения в первый раз откровенно рассказала, что именно ей не нравится в материнстве.Stories аккаунта Инстаграм девушки содержит интересную публикацию, где Собчак рассказывает, что терпеть не может собирать конструкторы.Жена актера Максима Виторгана признается, что в этих мелких деталях конструктора она абсолютно беспомощна.А вот сам мальчик, судя по видео, чувствует себя весьма уверенно. Платон быстро разобрался, из какой фурнитуры собрать новую игрушечную автомагистраль.Подписчики светской львицы утешили Ксюшу и отметили, что многим папам-мамам трудно даются такие уже забытые детские забавы.