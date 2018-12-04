Названы самые желанные подарки россиян на Новый год





В канцелярии Деда Мороза рассказали, что подарки под ёлочку любят не только дети. Оказалось, что новогодних чудес ждут и многие взрослые. На 1 декабря 2018 года волшебнику пришло свыше 76 тыс. писем, из них примерно треть - от взрослых людей.Прекрасная половина мечтает о квартирах в центре города, стабильной работе или путевках на море. Мужчины не отказались бы от карьерного роста, новенького автомобиля и высоких доходов. Многие россияне просят благополучия для родных и мирного неба над головой.Дети хотят получить на Новый год модные гаджеты, новые красивые наряды, куклы, конструкторы, детскую косметику, железные дороги, гироскутеры, роботы-трансформеры. Некоторые обращаются с просьбой подарить спортивный инвентарь, семейные игры "Монополию" "Мафию" и многое другое.Интересно, что в России канцелярия Деда Мороза существует с 2001 года. За всё это время волшебнику пришло около 3 393 000 писем.