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Названы самые желанные подарки россиян на Новый год

В 2018 году россияне засыпали Деда Мороза письмами. На Новый год многие наши сограждане мечтают получить в подарок высокие зарплаты, благополучие, квартиры и электронику.

Названы самые желанные подарки россиян на Новый год

В канцелярии Деда Мороза рассказали, что подарки под ёлочку любят не только дети. Оказалось, что новогодних чудес ждут и многие взрослые. На 1 декабря 2018 года волшебнику пришло свыше 76 тыс. писем, из них примерно треть - от взрослых людей.

Прекрасная половина мечтает о квартирах в центре города, стабильной работе или путевках на море. Мужчины не отказались бы от карьерного роста, новенького автомобиля и высоких доходов. Многие россияне просят благополучия для родных и мирного неба над головой.

Дети хотят получить на Новый год модные гаджеты, новые красивые наряды, куклы, конструкторы, детскую косметику, железные дороги, гироскутеры, роботы-трансформеры. Некоторые обращаются с просьбой подарить спортивный инвентарь, семейные игры "Монополию" "Мафию" и многое другое.

Интересно, что в России канцелярия Деда Мороза существует с 2001 года. За всё это время волшебнику пришло около 3 393 000 писем.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:53

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