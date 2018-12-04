Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно оказалась в полуфинале конкурса «Человек года 2018»

«Как сказал мой папа, недостойных уже не осталось» - отметила Ирина.

«Естественно, я тоже достойна» - заявила Пинчук.

«С коллективом у меня хорошие взаимоотношения» - подчеркнула брюнетка.





Не так давно стало известно, что в полуфинал конкурса «Человек года 2018» прошли: Алена Савкина (Рапунцель-младшая), Роман Капаклы, Ирина Пинчук и Алексей Купин. Сейчас участникам предстоит пройти последнее испытание, которое одного из них приведет к победе.Конечно же,получить уважаемое звание и столичную недвижимость мечтает каждый из полуфиналистов, и Ирина не является исключением. Брюнетка не единожды подчеркивала, что несмотря на то, что ей до сих пор так и не удалось построить любовь на проекте, она готова стать «лучшей из лучших».А на днях Пинчук опубликовала на официальном портале реалити-шоу пост, в котором подчеркнула, что целиком и полностью согласна с заявлением своего папы.По словам красавицы, если она оказалась в полуфинале с Капаклы, Савкиной и Купиным, значит, каждый из них заслуживает звания «Человек года 2018».Оказывается, что Ира хорошо знает все свои минусы, к примеру то, что не является слишком уж активной участницей, однако она никому ничего плохого не делала и никогда никого не подставляла, а это уже не мало значит.Также Ирина объяснила, для чего хочет выиграть конкурс. По словам девушки, столичную недвижимость она хочет отдать своим родителям, которые живут в Унече. Выяснилось, что Пинчук уже давно мечтает перевести свою семью в Москву.