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Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно оказалась в полуфинале конкурса «Человек года 2018»

Одна из самых ярких участниц телестройки «Дом-2» Ирина Пинчук продолжает мечтать о победе в конкурсе «Человек года 2018».

Не так давно стало известно, что в полуфинал конкурса «Человек года 2018» прошли: Алена Савкина (Рапунцель-младшая), Роман Капаклы, Ирина Пинчук и Алексей Купин. Сейчас участникам предстоит пройти последнее испытание, которое одного из них приведет к победе.

Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно оказалась в полуфинале конкурса «Человек года 2018»

Конечно же,получить уважаемое звание и столичную недвижимость мечтает каждый из полуфиналистов, и Ирина не является исключением. Брюнетка не единожды подчеркивала, что несмотря на то, что ей до сих пор так и не удалось построить любовь на проекте, она готова стать «лучшей из лучших».

А на днях Пинчук опубликовала на официальном портале реалити-шоу пост, в котором подчеркнула, что целиком и полностью согласна с заявлением своего папы.

«Как сказал мой папа, недостойных уже не осталось» - отметила Ирина.

По словам красавицы, если она оказалась в полуфинале с Капаклы, Савкиной и Купиным, значит, каждый из них заслуживает звания «Человек года 2018».

Ирина Пинчук уверена, что она заслуженно оказалась в полуфинале конкурса «Человек года 2018»

«Естественно, я тоже достойна» - заявила Пинчук.

Оказывается, что Ира хорошо знает все свои минусы, к примеру то, что не является слишком уж активной участницей, однако она никому ничего плохого не делала и никогда никого не подставляла, а это уже не мало значит.

«С коллективом у меня хорошие взаимоотношения» - подчеркнула брюнетка.

Также Ирина объяснила, для чего хочет выиграть конкурс. По словам девушки, столичную недвижимость она хочет отдать своим родителям, которые живут в Унече. Выяснилось, что Пинчук уже давно мечтает перевести свою семью в Москву.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:29

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