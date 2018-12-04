Екатерине Волковой не предлагают интересных ролей из-за участия в сериале «Воронины»

Популярность по всей стране и за её пределами российской артистке Екатерине Волковой пришла благодаря роли в знаменитом сериале «Воронины». Актриса снимается в ситкоме уже более девяти лет и не строит планов об уходе. Её образ уже крепко ассоциируется у зрителей с ролью Веры Ворониной.Ранее Екатерина Волкова полагала, что следом за обрушившейся как лавина популярностью последуют съёмки в новых интересных проектах. Однако она утверждает, что по сей день ни одного достойного предложения ей так и не поступило. Актриса поведала, что когда она приходит на кастинг, то её моментально узнают и отказывают, комментирую тем, что её образ для роли не подходит. По словам артистки, это уже стало своеобразным клеймом для участников ситкома. Такое положение дел не нравится актрисе, но она не унывает и заявляет, что после окончания сериала «Воронины» продолжит работать в театре.Волкова призналась, что хотела бы раскрыть свой талант в драматических ролях, однако на пробах ей предлагают лишь комедийно-положительные типажи.