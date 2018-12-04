Нейрофизиологи усомнились в 8-часовой модели сна





Хотя большинству взрослых людей для ежедневного восстановления сил нужно в среднем 8 часов сна, последние исследования в нейрофизиологии показывают, что потребности каждого тела могут варьироваться. Тем не менее, осознанное ограничение себя в ночном отдыхе чревато пагубными последствиями. Долгая депривация отражается на иммунитете и даже на продолжительности жизни.Кристалл Грант и Челси Роршайб объяснили, как найти для себя наиболее подходящую продолжительность сна, игнорируя 8-часовую модель. Так, мозг сам начнёт сигнализировать о недостатке отдыха.Крайне редко нормой можно считать 6-часовой сон, хотя существуют люди, популяризирующие идею недосыпания. Из множества генетических вариантов людей 18-64 лет Роршайб и Грант выявили наиболее частый - 7-9 часов.Нейрофизиологи предлагают без каких-либо шкал сна внимательно прислушаться к своим ощущениям на протяжении дня. Недостаточный отдых скажется на сонливости и потребности в кофеине, плохом настроении и самочувствии. С возрастом длительность сна может меняться.