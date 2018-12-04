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Нейрофизиологи усомнились в 8-часовой модели сна

Нейрофизиологи усомнились в рекомендуемой 8-часовой модели сна для полноценного отдыха организма. Учёные считают, что его длительность определяется индивидуальным набором генов.
Нейрофизиологи усомнились в 8-часовой модели сна

Хотя большинству взрослых людей для ежедневного восстановления сил нужно в среднем 8 часов сна, последние исследования в нейрофизиологии показывают, что потребности каждого тела могут варьироваться. Тем не менее, осознанное ограничение себя в ночном отдыхе чревато пагубными последствиями. Долгая депривация отражается на иммунитете и даже на продолжительности жизни.

Кристалл Грант и Челси Роршайб объяснили, как найти для себя наиболее подходящую продолжительность сна, игнорируя 8-часовую модель. Так, мозг сам начнёт сигнализировать о недостатке отдыха.

Крайне редко нормой можно считать 6-часовой сон, хотя существуют люди, популяризирующие идею недосыпания. Из множества генетических вариантов людей 18-64 лет Роршайб и Грант выявили наиболее частый - 7-9 часов.

Нейрофизиологи предлагают без каких-либо шкал сна внимательно прислушаться к своим ощущениям на протяжении дня. Недостаточный отдых скажется на сонливости и потребности в кофеине, плохом настроении и самочувствии. С возрастом длительность сна может меняться.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:37

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