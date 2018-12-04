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Российские звезды рассказали, какую пенсию они получают

Артисты российской эстрады рассказали журналистам о размере пенсии, которую они получают от своего государства. Оказалось, что величина дохода, получаемого по старости, у заслуженных артистов варьируется от 10 000 рублей до 35 000 рублей.

Российские звезды рассказали, какую пенсию они получают


Менее всего получает Владимир Винокур, государство ежемесячно платит ему 10 000 рублей, однако эти деньги он жертвует на благотворительность. На четыре тысячи больше получает телеведущая Роза Сябитова. По ее словам, из-за маленькой пенсии ей приходится много работать на телевидении. Однако жаловаться здесь не приходится, за 2 года Сябитова смогла построить дом в Подмосковье.

Российские звезды рассказали, какую пенсию они получают


Александр Панкратов-Черный получает только 13 000 рублей. Пенсия Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой составляет 17 000 рублей. Ее извечная соперница София Ротару получает почти в два раза больше, размер ее пенсии составляет 35 000 рублей. Михаил Боярский, признался, что получает 20 000 рублей в месяц, но поскольку он редко выступает на сцене, государственных денег ему для старости вполне достаточно.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:17

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