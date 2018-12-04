Ксения Бородина повысила голос на беременную Регину Тодоренко

«Бородина, а можно было как-то мягче с беременной общаться? Мне интересно было бы на тебя посмотреть, если бы на тебя так голос повышали!» - написала одна из поклонниц программы «Пятница с Региной».

Не секрет, что в последнее время Бородина довольно часто начала говорить о том, что «счастье любит тишину» и именно поэтому она не намерена афишировать свою личную жизнь. Впрочем, не так давно Ксения все же не отказалась стать героиней телепрограммы «Пятница с Региной».Во время общения двух ведущих Бородина настолько «разошлась», что едва не сорвалась на Тодоренко, которая, отметим, находится в интересном положении. А все началось с того, что Ксении не понравилось, что на съемочной площадке присутствует игуана.Увидев рептилию, ведущая «Дома-2» заявила, что не боится ее, но в случае, если она приблизиться к ней, то она начнет активно действовать. Ксюша подчеркнула, что не даст игуане даже возможности обнюхать ее. Более того, Бородина дала Регине ясно понять, что если сейчас никто не уберет ящерку из студии, то никакого общения попросту не состоится.По счастливому случаю, рептилия не решилась подходить к Бородиной и предпочла уйти из кадра. Однако в Сети уже начали активно обсуждать поведение Ксении во время диалога с беременной Региной. По мнению большинства интернет-пользователей, ведущая реалити-шоу не имела никаких прав повышать голос и тем более ставить ультиматум Тодоренко, которая на данный момент находится в положении.