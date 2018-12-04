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Итальянский бренд Pininfarina планирует выпустить электрический гиперкар Pininfarina PF0

Специалисты итальянского бренда Pininfarina планируют выпустить новое транспортное средство Pininfarina PF0. Речь идёт об электрическом гиперкаре, который способен генерировать 1900 «лошадок».

Итальянский бренд Pininfarina планирует выпустить электрический гиперкар Pininfarina PF0

Новая версия гиперкара может претендовать на звание мощнейшего серийного авто. Раньше итальянские производители заявляли, что версия Pininfarina PF0 оснащается коробкой переключения передач хорватской компании Rimac. Согласно представленным техническим характеристикам гиперкар может до первой сотни разгоняться за 1.8 сек. До 300 км/час транспортное средство осуществляет разгон за 11.5 сек. Для каждого колеса Pininfarina PF0 предусматривается электромотор. Они вместе могут генерировать 1900 «лошадок». PF0 с данными характеристиками может «уделать» любой существующий в настоящее время гиперкар. Разработчики заявили, что у них запланировано производство пока 150 транспортных средств этой марки. Электрокар с базовой комплектацией составляет около $2 000 000.

«Dni24» ранее сообщали, что в компании Volkswagen было изобретено суперчистое горючее, которому дали обозначение R33 BlueDiesel.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:04

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