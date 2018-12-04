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Геном Одинокого Джорджа раскрыл тайны долголетия гигантских черепах

Расшифрованный геном Одинокого Джорджа раскрыл генетикам тайны долголетия гигантских черепах. Животные имеют сильный врождённый иммунитет и способны к эффективной репарации ДНК.
Геном Одинокого Джорджа раскрыл тайны долголетия гигантских черепах

Учёные из Йеля, Университета Овьедо и других исследовательских центров изучили геномы Одинокого Джорджа и 186-летней черепахи Джонатана, чтобы выяснить тайны долгожительства млекопитающих. Первый самец, живший до 2012 года, был привезён с острова Пинта на Галапагосе. Одинокий Джордж относился к абингдонской слоновой черепахе, а его дальний сородич Джонатан - сейшельская гигантская черепаха с острова Альдабра.

Во время секвенирования ДНК обоих особей учёные обнаружили набор генов, влияющих на защиту организма, обмен веществ и старение. Млекопитающие-долгожители отличаются врождённым иммунитетом к раковым болезням, вирусам и инфекциям.

Черепахи также имеют фермент, который соединяет "разорванные" цепочки ДНК. Подобный ген находили лишь у голого землекопа, который также может похвастаться долголетием.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:55

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