Геном Одинокого Джорджа раскрыл тайны долголетия гигантских черепах





Учёные из Йеля, Университета Овьедо и других исследовательских центров изучили геномы Одинокого Джорджа и 186-летней черепахи Джонатана, чтобы выяснить тайны долгожительства млекопитающих. Первый самец, живший до 2012 года, был привезён с острова Пинта на Галапагосе. Одинокий Джордж относился к абингдонской слоновой черепахе, а его дальний сородич Джонатан - сейшельская гигантская черепаха с острова Альдабра.Во время секвенирования ДНК обоих особей учёные обнаружили набор генов, влияющих на защиту организма, обмен веществ и старение. Млекопитающие-долгожители отличаются врождённым иммунитетом к раковым болезням, вирусам и инфекциям.Черепахи также имеют фермент, который соединяет "разорванные" цепочки ДНК. Подобный ген находили лишь у голого землекопа, который также может похвастаться долголетием.