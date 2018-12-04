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Иван Охлобыстин появился на кинопремии "Золотой единорог" в компании жены Оксаны

Иван Охлобыстин появился на кинопремии "Золотой единорог", которая проходит в Великобритании в рамках Недели российского кино вместе с женой Оксаной.

Иван Охлобыстин появился на кинопремии "Золотой единорог" в компании жены Оксаны

Иван и Оксана Охлобыстины редко появляются на светских мероприятиях, но такое событие, как церемония вручения премии "Золотой единорог" в Лондоне, они не могли пропустить.

Иван Охлобыстин - актер, умеющий удивлять. Не многие знаменитости пользуются такой популярностью как этот экстраординарный человек. Артист всегда радует публику своими разнообразными ролями и всегда добивается успеха в жизни.

Но, несмотря на бешеную популярность Иван Иванович редко выходит в свет. В этот раз актер решился посетить престижное международное мероприятие, состоявшееся в бальном зале отеля «Sheraton Grand Park Lane», расположенного на Пикадилли.
Иван Охлобыстин появился на кинопремии "Золотой единорог" в компании жены Оксаны

Знаменитость надеялся представить на церемонии картину "Временные трудности", где актер исполняет одну из ролей. Но показать фильм не удалось, так как организаторы решили изменить программу и обращение Ивана Охлобыстина к залу отменили.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:48

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