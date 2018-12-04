Иван Охлобыстин появился на кинопремии "Золотой единорог" в компании жены Оксаны





Иван и Оксана Охлобыстины редко появляются на светских мероприятиях, но такое событие, как церемония вручения премии "Золотой единорог" в Лондоне, они не могли пропустить.Иван Охлобыстин - актер, умеющий удивлять. Не многие знаменитости пользуются такой популярностью как этот экстраординарный человек. Артист всегда радует публику своими разнообразными ролями и всегда добивается успеха в жизни.Но, несмотря на бешеную популярность Иван Иванович редко выходит в свет. В этот раз актер решился посетить престижное международное мероприятие, состоявшееся в бальном зале отеля «Sheraton Grand Park Lane», расположенного на Пикадилли.Знаменитость надеялся представить на церемонии картину "Временные трудности", где актер исполняет одну из ролей. Но показать фильм не удалось, так как организаторы решили изменить программу и обращение Ивана Охлобыстина к залу отменили.