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«Мохаммад не в моём вкусе»: Алена Водонаева о свадьбе «Мисс Москва-2015» и короля Малайзии

Бывшая участница скандального телепроекта Дом-2, а ныне блогер и ведущая Алёна Водонаева не пропадает из медиапространства и часто мелькает на страницах различных СМИ.

Теперь девушка в интервью высказала свое мнение по поводу одного из главных событий шоу-бизнеса на прошлой неделе – свадьбы обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и короля Малайзии Мохаммада V.

«Мохаммад не в моём вкусе»: Алена Водонаева о свадьбе «Мисс Москва-2015» и короля Малайзии

Бывшая участница телестройки полагает, что русской девушке царская жизнь пока точно обеспечена. Водонаева при этом призналась, что Мохаммад вовсе не в ее вкусе. Правда ей импонирует то, что монарх довольно смелый человек, ибо теперь каждый житель Малайзии может смотреть в интернете голые фото его жены.

Алёна подчеркивает, что много чиатала неприятных вещей про Оксану и Мохаммада. Она уверена, что хейтеры поставили на русской красавице клеймо проститутки лишь потому, что та поучаствовала на конкурсе красоты и в программе «Каникулы в Мексике».

«Мохаммад не в моём вкусе»: Алена Водонаева о свадьбе «Мисс Москва-2015» и короля Малайзии

Алёна говорит, что эта «колхозная бацилла» быдлячества ещё долго будет паразитировать на отечественном шоу-бизнесе.

Еще Водонаева задаётся вопросом, а что же будет, когда закончится срок правления у короля. Не повторит ли Воеводина судьбу той самой старухи из известной сказки Александра Сергеевича Пушкина?



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:42

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