Под Хабаровском в ДТП с участием грузовика погиб человек и пострадали дети





Столкнувшись с легковыми автомобилями грузовой транспорт перевернулся. Дети были отправлены в ближайшую клинику до приезда спасателей. В покореженных машинах заблокированными оказались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Из разбитого транспорта их вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).Пострадавшим незамедлительно была оказана первая помощь. У некоторых медики диагностировали переломы. Дополнительно сообщается, что одна из женщин позднее скончалась. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и найти виновника происшествия.