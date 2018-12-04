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Под Хабаровском в ДТП с участием грузовика погиб человек и пострадали дети

В результате транспортного происшествия под Хабаровском с участием двух легковых автомобилей и грузовика один человек скончался и еще семеро, включая двух детей, получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел на дороге Ильинка — Некрасовка, согласно предварительному отчету инспекторов ГИБДД, ДТП случилось по вине водителя, нарушившего правила обгона.

Под Хабаровском в ДТП с участием грузовика погиб человек и пострадали дети


Столкнувшись с легковыми автомобилями грузовой транспорт перевернулся. Дети были отправлены в ближайшую клинику до приезда спасателей. В покореженных машинах заблокированными оказались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Из разбитого транспорта их вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).

Пострадавшим незамедлительно была оказана первая помощь. У некоторых медики диагностировали переломы. Дополнительно сообщается, что одна из женщин позднее скончалась. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и найти виновника происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:20

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