Под Хабаровском в ДТП с участием грузовика погиб человек и пострадали дети
В результате транспортного происшествия под Хабаровском с участием двух легковых автомобилей и грузовика один человек скончался и еще семеро, включая двух детей, получили травмы разной степени тяжести. Инцидент произошел на дороге Ильинка — Некрасовка, согласно предварительному отчету инспекторов ГИБДД, ДТП случилось по вине водителя, нарушившего правила обгона.
Столкнувшись с легковыми автомобилями грузовой транспорт перевернулся. Дети были отправлены в ближайшую клинику до приезда спасателей. В покореженных машинах заблокированными оказались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Из разбитого транспорта их вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).
Пострадавшим незамедлительно была оказана первая помощь. У некоторых медики диагностировали переломы. Дополнительно сообщается, что одна из женщин позднее скончалась. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и найти виновника происшествия.
Столкнувшись с легковыми автомобилями грузовой транспорт перевернулся. Дети были отправлены в ближайшую клинику до приезда спасателей. В покореженных машинах заблокированными оказались четыре человека: двое мужчин и две женщины. Из разбитого транспорта их вытаскивали с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента (ГАСИ).
Пострадавшим незамедлительно была оказана первая помощь. У некоторых медики диагностировали переломы. Дополнительно сообщается, что одна из женщин позднее скончалась. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и найти виновника происшествия.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:20