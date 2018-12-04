Москва поделится с регионами страны опытом реализации имущества через электронные торги





На этот счет поделился своим мнением заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов: «Москва реализует земельно-имущественные активы через электронные аукционы с апреля 2014 года. И если пять лет назад на интернет-торги выставлялись 54 % всех лотов, то теперь доля электронных аукционов составляет почти 100% процентов. За это время накоплен серьезный опыт по формированию лотовой документации, организации процедуры торгов и широкому информированию общественности».Власти столицы считают, что постоянное усовершенствование способа проведения имущественных аукционов и использование актуальных технологий будет способствовать честному взаимовыгодному сотрудничеству. На сегодняшний день на онлайн-торги выставлены порядка 1 400 различных имущественных лотов. Изучить представленные лоты всегда можно на официальном Инвестиционном портале города Москвы.Покупка и продажа лотов осуществляется в рамках шести электронных площадок: Акционерное общество «Единая электронная торговая площадка», электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ, электронная торговая площадка «Национальная электронная площадка», Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», Акционерное общество «Российский аукционный дом», Государственное унитарное предприятие «Агентство по государственному заказу, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан». В настоящий момент ведутся работы по привлечению новых онлайн-площадок, но работать они начнут не раньше следующего года.