Дом-2: Андрей Шабарин всё-таки женится на Розалии и уходит из проекта

Довольно часто молодые люди здесь находят свои половинки. Вот и опять реалити-шоу стало местом, где состоялась семейная пара.Мы уже писали, что участник телепроекта Андрей Шабарин покинул Дом-2. Он ушёл с периметра вслед за своей девушкой Розой Райсон. Они уже заявили, что устали от бесконечных провокаций ведущих и ушли строить собственное счастье вне стен проекта.А накануне Шабарин сделал довольно неожиданное заявление. Андрей сказал, что у них с Розалией скоро будет свадьба. Правда, после телестройки им необходимо чуть привести нервишки в порядок, отдохнуть, а потом можно заняться и торжественным мероприятием.Уже известно, что распишутся Андрей и Роза в Москве. Молодой человек настроен решительно и в ЗАГС обещает пойти в самое ближайшее время.Молодые люди уверены, что на торжестве будут почти все участники телепроекта.