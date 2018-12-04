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Дом-2: Андрей Шабарин всё-таки женится на Розалии и уходит из проекта

Телепроект Дом-2 создан для того, чтобы соединять одинокие сердца.

Довольно часто молодые люди здесь находят свои половинки. Вот и опять реалити-шоу стало местом, где состоялась семейная пара.

Дом-2: Андрей Шабарин всё-таки женится на Розалии и уходит из проекта

Мы уже писали, что участник телепроекта Андрей Шабарин покинул Дом-2. Он ушёл с периметра вслед за своей девушкой Розой Райсон. Они уже заявили, что устали от бесконечных провокаций ведущих и ушли строить собственное счастье вне стен проекта.

А накануне Шабарин сделал довольно неожиданное заявление. Андрей сказал, что у них с Розалией скоро будет свадьба. Правда, после телестройки им необходимо чуть привести нервишки в порядок, отдохнуть, а потом можно заняться и торжественным мероприятием.

Уже известно, что распишутся Андрей и Роза в Москве. Молодой человек настроен решительно и в ЗАГС обещает пойти в самое ближайшее время.

Молодые люди уверены, что на торжестве будут почти все участники телепроекта.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50

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