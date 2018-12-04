У Шэрон Стоун появился новый кавалер – итальянский журналист и благотворитель





Недавно Шэрон Стоун была замечена в компании Энцо Курсио во время прогулки по Риму. Пара совершала покупки в бутиках, отдыхала в кафе и даже зашла в англиканскую церковь, чтобы помолиться.Несмотря на то, что роман голливудской знаменитости и журналиста начался не так давно, они знакомы уже довольно приличное время. Шэрон Стоун и Энцо Курсио повстречались на благотворительном вечере в польской столице и потом на протяжении пяти лет были только друзьями.О новом возлюбленном актрисы известно, что он работает в СМИ, участвует в благотворительности, борется за права человека, а также выступает претендентом на получение Нобелевской Премии Мира от Италии. Энцо Курсио является холостяком, поэтому, возможно, рядом с ним Шэрон Стоун наконец обретет свое женское счастье.