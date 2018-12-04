Александр Олешко рассказал, что из-за него Наташа Королева едва не лишилась глаза
Актер Александр Олешко принял участие в телешоу «Сегодня вечером», приуроченном 45-летию певицы Наташи Королевой. В эфире передачи он рассказал историю о том, как однажды едва не причинил исполнительнице серьезное увечье: по его вине она могла лишиться глаза.
Неприятный инцидент произошел во время совместной работы Александра Олешко и Наташи Королевой в проекте «Время обедать». В заключительной части одного из эфиров певица, чтобы заполучить эффектный кадр, попросила «окунуть» ее лицом прямо в торт. По несчастливой случайности из кондитерского изделия не вытащили подставки под свечи, которыми оно было украшено. При погружении лица ведущей в лакомство ее глаз попал прямиком на один из этих предметов. По словам актера, он только потом понял, что его коллега серьезно травмировалась.
Наташа Королева подтвердила правдивость истории, рассказанной Александром Олешко. Она добавила, что тогда ей пришлось экстренно обратиться за врачебной помощью, ведь на месте травмы было две рваные раны, которые зашивал специалист в области пластической хирургии.
Неприятный инцидент произошел во время совместной работы Александра Олешко и Наташи Королевой в проекте «Время обедать». В заключительной части одного из эфиров певица, чтобы заполучить эффектный кадр, попросила «окунуть» ее лицом прямо в торт. По несчастливой случайности из кондитерского изделия не вытащили подставки под свечи, которыми оно было украшено. При погружении лица ведущей в лакомство ее глаз попал прямиком на один из этих предметов. По словам актера, он только потом понял, что его коллега серьезно травмировалась.
Наташа Королева подтвердила правдивость истории, рассказанной Александром Олешко. Она добавила, что тогда ей пришлось экстренно обратиться за врачебной помощью, ведь на месте травмы было две рваные раны, которые зашивал специалист в области пластической хирургии.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:43