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В двойной звездной системе обнаружены сателлиты, где может быть жизнь

В двойной звездной системе Kepler-35 обнаружены планеты, сателлиты которых имеют все характеристики, необходимые для появления и поддержания жизни. Такое открытие сделали специалисты из Принстонского университета (США).

В двойной звездной системе обнаружены сателлиты, где может быть жизнь

Ученые заметили спутники в системе Kepler-35, в которой все небесные объекты движутся вокруг двух звезд, названных компонентами А и В.После обнаружения этой галактики у специалистов появилась возможность утверждать о стабильной гравитации в подобных звездных скоплениях, а это, по словам одного из исследователей Адриана Хэмерса, служит главным условием обитаемости.
Помимо полной гравитационной стабильности в Kepler-35, эксперты выявили на ее компонентах А и В поверхность с водоемами и скалами.

В соответствии с расчетными данными сотрудников NASA, оба сателлита расположены в зоне, именуемой «обитаемой». В научных кругах так говорят об идеальной дистанции от своей звезды, способствующей появлению форм жизни.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:52

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