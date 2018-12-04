Американцы разрабатывают искусственный интеллект для обращения процессов старения вспять





Сущность инновации заключается в том, что искусственный интеллект будет воспринимать старение, как постепенное заболевание всех систем человеческого организма. Он получит совокупную информацию о необратимом процессе, присущем всему живому на планете на самых разнообразных уровнях. Благодаря этому, появится возможность определять биологический возраст и вносить в его параметры необходимые коррективы.По словам ученых, все процессы, взаимосвязи и ограничения, характерные для старения, будут в комплексе учитываться механизмом с искусственным разумом.