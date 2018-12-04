Исследователи опровергли сведения о внешности девушки из бронзового века





Исследователи провели генетический анализ останков знаменитой шотландской девушки, жившей в Северной Европе в эпоху бронзового века. В результате работы, они опровергли сведения о ее внешности, полученные четыре года. Такие данные были опубликованы в издании Daily Mail.Ученые нашли останки представительницы древних времен в конце 1980-х годов в результате археологических раскопок вблизи озера Лох-Стемстер в Шотландии. Тогда они определили, что на момент смерти ей было 18 лет, а также то, что ее имя – Ава.Исследователи обратили внимание на необычную форму черепа девушки. В то время, как у людей, живших в бронзовом веке, были короткие закругленные черепа, у Авы эта костная часть головы имела удлиненную форму. Ученые предположили, что, вероятно, это было связано со специфической процедурой пеленания в младенчестве.Чтобы воссоздать внешний облик древней европейки, специалисты обратились в 2014 году к художнику-криминалисту Хью Моррисону. Он представил свое видение о том, как выглядела Ава. По его мнению, у молодой женщины были голубые глаза, русые волосы и светлая кожа. Ее внешность ничем особенным не отличалась от внешности современных шотландок.Эксперты подвергли останки Авы ДНК-анализу и получили другие данные. Оказалось, что девушка была кареглазой брюнеткой с кожными покровами оливкового цвета.Примечательно, что Хью Моррисон согласился с тем, что внешность его «подопечной» отличается от его представлений. Совпали только форма и черты лица.