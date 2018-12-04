Иван Краско сошелся с третьей супругой после расставания с Натальей Шевель





Семейная жизнь 88-летнего Ивана Краско и 28-летней Натальи Шевель продлилась три года. Все это время местом жительства четы была квартира Андрея Краско, покойного сына артиста. Несмотря на расставание, экс-супруги определенный период времени продолжали жить совместно, но не так давно артист вернулся к Наталье Вяль, с которой состоял в третьем по счету браке. Иван Иванович принял решение разойтись с бывшей молодой женой по-доброму и позволил ей оставаться в квартире столько времени, сколько ей будет необходимо, чтобы определиться с дальнейшей жизнью.Вместе с тем, Иван Краско и Наталья Шевель в настоящее время продолжают систематически видеться, так как оба заняты в одном и том же спектакле.Рассказывая о жизни с Натальей Вяль, актер подчеркивает, что их связывает только дружба и хорошие отношения, а о бракосочетании они пока что не задумываются.