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Иван Краско сошелся с третьей супругой после расставания с Натальей Шевель

Известный актер Иван Краско поделился с общественностью последними событиями на «личном фронте». Оказалось, что после расставания с молодой женой Натальей Шевель он сошелся с Натальей Вяль, своей третьей супругой.

Иван Краско сошелся с третьей супругой после расставания с Натальей Шевель

Семейная жизнь 88-летнего Ивана Краско и 28-летней Натальи Шевель продлилась три года. Все это время местом жительства четы была квартира Андрея Краско, покойного сына артиста. Несмотря на расставание, экс-супруги определенный период времени продолжали жить совместно, но не так давно артист вернулся к Наталье Вяль, с которой состоял в третьем по счету браке. Иван Иванович принял решение разойтись с бывшей молодой женой по-доброму и позволил ей оставаться в квартире столько времени, сколько ей будет необходимо, чтобы определиться с дальнейшей жизнью.

Вместе с тем, Иван Краско и Наталья Шевель в настоящее время продолжают систематически видеться, так как оба заняты в одном и том же спектакле.

Рассказывая о жизни с Натальей Вяль, актер подчеркивает, что их связывает только дружба и хорошие отношения, а о бракосочетании они пока что не задумываются.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:27

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