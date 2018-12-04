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В Московском зоопарке медведи и еноты погрузились в “зимний сон”

Сотрудники Московского зоопарка рассказали журналистам, что многие питомцы уже погрузились в “зимний сон”. Это относится к медведям, енотам и суркам.
В Московском зоопарке медведи и еноты погрузились в “зимний сон”

Также специалисты озвучили некоторые особенности отдыха у животных. Оказалось, что сурки могут пребывать в состоянии анабиоза до весны, но еноты периодически просыпаются, чтобы проверить погодные условия. Также енотовидные собаки предпочитают коллективный сон, согревая друг друга в логове.

Раньше журналисты говорили, что бабочки и жуки тоже впали в спячку, когда температура воздуха опускается до нуля. Вот только цирковые животные-артисты могут продолжать бодрствовать, а также побаловать себя украденной курицей. Такой инцидент случился на Кубани, когда участковый поймал енота, сбежавшего из передвижного цирка.



 
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00

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