В Московском зоопарке медведи и еноты погрузились в “зимний сон”





Также специалисты озвучили некоторые особенности отдыха у животных. Оказалось, что сурки могут пребывать в состоянии анабиоза до весны, но еноты периодически просыпаются, чтобы проверить погодные условия. Также енотовидные собаки предпочитают коллективный сон, согревая друг друга в логове.Раньше журналисты говорили, что бабочки и жуки тоже впали в спячку, когда температура воздуха опускается до нуля. Вот только цирковые животные-артисты могут продолжать бодрствовать, а также побаловать себя украденной курицей. Такой инцидент случился на Кубани, когда участковый поймал енота, сбежавшего из передвижного цирка.