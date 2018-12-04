Родственница Меган Маркл 160 лет назад работала поваром в Виндзорском замке
Британские журналисты выяснили некоторые пикантные подробности из личной жизни герцогини Сассекской. Оказалось, что родственница Меган Маркл 160 лет назад работала поваром в Виндзорском замке.
Данные события произошли в 1856 году, когда прабабушка супруги принца Гарри была записана в документах королевского дворца, где упоминаются имена всех служащих. Мэри тогда была молодой особой, вышедшей замуж за ирландца Томаса Берда.
Супруг кроме профессии сапожника также был офицером армии, находясь на службе в Индии и на своей родине. Затем пара решила переехать на Мальту, а дальше у нее появилось двое наследников. После кончины избранника женщина решила вернуться в Великобританию, устроившись на работу в замок королевской семьи.
Данные события произошли в 1856 году, когда прабабушка супруги принца Гарри была записана в документах королевского дворца, где упоминаются имена всех служащих. Мэри тогда была молодой особой, вышедшей замуж за ирландца Томаса Берда.
Супруг кроме профессии сапожника также был офицером армии, находясь на службе в Индии и на своей родине. Затем пара решила переехать на Мальту, а дальше у нее появилось двое наследников. После кончины избранника женщина решила вернуться в Великобританию, устроившись на работу в замок королевской семьи.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:00