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Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ Ксении Собчак

Известная в прошлом гимнастка, а ныне ведущая шоу «Танцы» и по совместительству жена Павла Воли Ляйсан Утяшева пришла на съемки передачи в шикарном наряде.

Зрители телепроекта «Танцы» увидели ее в асимметричном белоснежном платье от кутюрье Toni Maticevski.

Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ Ксении Собчак

Однако наряд был примечателен еще и тем, что примерно полмесяца назад в точно таком же известная светская львица Ксения Собчак появилась на мероприятии от журнала Glamour. Тот вечер был посвящен вручению премии «Женщина года 2018».

Также надо отметить, что на том светском рауте была и Ляйсан.

Разумеется, наряд сразу же был обсуждаем поклонниками. А кто-то поинтересовался, почему у них с Ксении Собчак и Алсу один портной.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:16

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