Ляйсан Утяшева на шоу «Танцы» повторила образ Ксении Собчак

Зрители телепроекта «Танцы» увидели ее в асимметричном белоснежном платье от кутюрье Toni Maticevski.Однако наряд был примечателен еще и тем, что примерно полмесяца назад в точно таком же известная светская львица Ксения Собчак появилась на мероприятии от журнала Glamour. Тот вечер был посвящен вручению премии «Женщина года 2018».Также надо отметить, что на том светском рауте была и Ляйсан.Разумеется, наряд сразу же был обсуждаем поклонниками. А кто-то поинтересовался, почему у них с Ксении Собчак и Алсу один портной.