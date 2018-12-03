Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в показе мод у Славы Зайцева





А появится Николай для того, чтобы вновь удивить поклонников телестройки своим чудачеством.На периметре мужчина проявил себя, как весьма неплохой рэпер, затем снялся в кино, а сегодня в Инстаграм рассказал, что поучаствовал в показе мужской коллекции от знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева.Надо отметить, что есть такие, кто хотел бы опять увидеть Должанского среди участников телепроекта. Кстати, и вне телестройки у мужчины немало своих фанатов и покровителей, ведь по-другому появление этого фрика на подиуме у Славы Зайцева и не объяснишь.Теперь все ждут фотографий с этого показа знаменитого модельера, чтобы найти там эпатажного Николая Должанского.