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Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в показе мод у Славы Зайцева

Скандальная знаменитость из реалити-шоу Дом-2 Николай Должанский нет-нет, да и всплывет на поверхность медиапространства.

А появится Николай для того, чтобы вновь удивить поклонников телестройки своим чудачеством.

Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в показе мод у Славы Зайцева

На периметре мужчина проявил себя, как весьма неплохой рэпер, затем снялся в кино, а сегодня в Инстаграм рассказал, что поучаствовал в показе мужской коллекции от знаменитого кутюрье Вячеслава Зайцева.

Надо отметить, что есть такие, кто хотел бы опять увидеть Должанского среди участников телепроекта. Кстати, и вне телестройки у мужчины немало своих фанатов и покровителей, ведь по-другому появление этого фрика на подиуме у Славы Зайцева и не объяснишь.

Звезда Дома-2 Колян Должанский принял участие в показе мод у Славы Зайцева

Теперь все ждут фотографий с этого показа знаменитого модельера, чтобы найти там эпатажного Николая Должанского.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:57

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